Enfants égarés à la plage : un bracelet pour les retrouver

C’est une solution simple et gratuite pour avoir l’esprit plus tranquille sur le sable. Il s’agit d’un bracelet qui peut aider à retrouver un enfant lorsqu’il s’égare. Une mère de famille n’a pas hésité à en mettre un à chacun de ses fils. À disposition en libre-service ou directement proposés par les CRS sur la plage de Lacanau, les bracelets sont destinés aux enfants en bas âge. Il faut y inscrire le prénom de l’enfant, le numéro de téléphone de ses parents et il n’y a plus qu’à le fixer.