Enfants gâtés : les chiens rois de Californie

C'est un des défilés le plus important de l'année pour un styliste new-yorkais. Anthony Rubio montre sa collection automne-hiver à la Fashion Week de Los Angeles. Lors de ses shows, ce ne sont pas les femmes les stars des podiums, mais les toutous. Il est créateur de couture canine. Les plus heureux, ce sont surtout les maîtres. Il vend ses créations entre 300 et 9 000 euros la pièce. Il compte près de 500 clients à travers le monde, mais réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires aux États-Unis, où les maîtres ont un amour démesuré pour leur toutou. Le marché des animaux domestiques y représente 100 milliards de dollars.