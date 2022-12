ENQUÊTE - Dons aux associations : les coulisses de la collecte de rue

Aucun de ces recruteurs ne travaille directement pour l'ONG. Ils sont embauchés par un prestataire qui plaide la cause d'une vingtaine d'associations différentes. La plupart sont en CDD avec un salaire fixe. "Douze euros brut de l'heure, plus prime de précarité, congé payé et avec des avantages sociaux, comme des tickets restaurant à hauteur de 10 euros par exemple. Il n'y a pas du tout de part variable dans la rémunération. S'ils trouvent des donateurs ou s'ils n'en trouvent pas, ils sont rémunérés exactement à la même façon", indique Julien Bosch, fondateur, président-directeur général de Cause à Effet.