ENQUÊTE - "La source de nos maux, ce sont les femmes" : comment les discours masculinistes envahissent Internet

Nous avons rencontré l'un de ces coachs. Sur les réseaux, il s'appelle Azurr, dans la vraie vie, c'est Matthieu, 21 ans. Pour lui, la provocation est une stratégie. "J'ai fait une généralité absolument indécente, j'en ai tout à fait conscience. Sur TikTok, il y a une réelle guerre de l'attention, et l'attention, on doit la capter en deux secondes. Il faut vraiment taper fort. Pour faire 100.000 vues, pour faire un million, deux millions, on est obligé d'être clivant", explique-t-il. Une recherche de buzz qui fonctionne particulièrement bien sur sa cible, puisqu'il cumule 100.000 abonnés. "Je dirais qu'un spectateur type, ça va être un homme entre 16 et 30 ans, qui va se sentir concerné par mon discours, peut-être même inspiré, je l'espère", ajoute le jeune homme.

Guillaume est l'un d'entre eux. Pendant des années, sous pseudonyme, il a participé à des forums masculinistes pour homme célibataire. Anonymement, il nous raconte pourquoi il s'est reconnu dans ces discours. "Le problème, c'est que c'est compliqué parfois de désirer quelqu'un et qu'on n'y arrive pas, et que ça se répète, encore et encore. C'est comme ça depuis le collège, depuis le lycée", explique-t-il. Pour ces communautés, l'origine de leur frustration est toute trouvée. "On est tous un groupe, on est tous dans le même bateau, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, et on remarque que le point commun dans tout ça, ce sont les femmes qui nous rejettent. On finit par s'auto-convaincre que la source de nos maux, ce sont les femmes en général", analyse Guillaume.