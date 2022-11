ENQUÊTE - "Dans les escaliers, le sol tanguait" : les immeubles délabrés, le fléau qui gangrène Marseille

Comme une balafre qui rappelle chaque jour un souvenir douloureux. Les Marseillais du quartier Noailles côtoient depuis quatre ans un trou béant entre deux bâtiments de la rue d'Aubagne, à deux pas du Vieux-Port. Le 5 novembre 2018, deux immeubles d'habitation vétustes se sont effondrés. Huit personnes sont mortes sous les débris. Un drame qui a mis en lumière un problème endémique dans la deuxième ville de France, gangrénée par les logements insalubres. En 2015 déjà, le rapport Nicol dénombrait 40.000 taudis à Marseille, soit 100.000 personnes concernées sur 860.000 habitants.

Au lendemain du drame de la rue d'Aubagne, plusieurs bâtiments voisins ont été évacués, dont celui de Mario Losada Fernandes. Griffé de fissures sur la façade, il fait encore aujourd'hui l'objet d'un arrêté de péril et ses habitants ne peuvent plus mettre un pied à l'intérieur. "J'ai toujours mes affaires là-dedans : le lit, le four, la plaque...", déplore le vieil homme dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Au pied du bâtiment, il a la gorge nouée. "Ça remue des souvenirs", confie-t-il. "Et puis c'était chez moi, c'était à moi. Maintenant, je suis locataire, ce n'est pas pareil. Je paye un loyer, alors qu'avant non."