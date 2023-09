ENQUÊTE - Dons aux Restos du Cœur : pourquoi l'association est loin d'être sauvée

Ces derniers mois, les entreprises et particuliers sont moins généreux en raison de l'inflation. Résultat : les Restos du Cœur doivent acheter plus de produits par leurs propres moyens. Notre équipe s'est également rendue dans un centre de banlieue parisienne qui accueille beaucoup d'enfants, et achète ainsi davantage de produits d'hygiène : "Le prix des couches a augmenté sur les huit derniers mois entre 30% et 40%. Il faut imaginer, au niveau national, la quantité et le volume financier que cela représente", pointe Fabrice Gourhan, bénévole aux Restos du Cœur de Seine-et-Marne.