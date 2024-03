ENQUÊTE - Pourquoi les Français sont de plus en plus attirés par les cours d'autodéfense

La délinquance n’a pas connu de recul en 2023. Selon un bilan du service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI), publié en janvier 2024, la majorité des crimes et délits ont augmenté l’an passé. De quoi provoquer un sentiment d'insécurité chez les Français qui plébiscitent de plus en plus les cours d'autodéfense.

Pour apprendre à parer les coups, Lorie se rend chaque semaine dans un cours d’autodéfense. Cela fait un an qu’elle s’entraîne : "J'ai été agressée par un homme qui a carrément sorti un couteau", confie-t-elle dans la vidéo ci-dessus. "Et cette semaine, typiquement, on a travaillé sur les attaques sur couteau, donc ce sont des choses qui arrivent". Comme elle, de plus en plus de Français ont choisi d’apprendre à se protéger. Une réaction aux chiffres de la délinquance qui n’a pas connu de recul en 2023.

Selon un bilan du service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI), publié mercredi 31 janvier 2024, la majorité des crimes et délits ont augmenté l’an passé, poursuivant à un rythme moins élevé la hausse déjà enregistrée en 2022. Cette hausse concerne en particulier les coups et blessures volontaires (+7 %) et les viols et tentatives de viols (+10 %).

Plus de 1000 agressions recensées par jour en 2023, alors en cinq ans, le nombre d’adhérents a presque doublé dans le club d’arts martiaux où l'équipe de TF1 s'est rendue : "On avait une centaine de licenciés et aujourd'hui, on n'en a pas loin de 200", constate Laurent Hennequin, formateur à "Self Defense Paris". "Il y a un sentiment d'insécurité de plus en plus prégnant dans la société, surtout dans les grosses agglomérations", explique-t-il.

Le spray au poivre, produit le plus demandé dans les armureries

Une fréquentation en hausse, au diapason de ce qui se passe dans les armureries. Le spray au poivre est devenu le produit le plus demandé, soit dix fois plus de vente qu’il y a quatre ans. Étonnant, car si l’achat est autorisé, il est interdit de le porter sur soi. Le taser et la matraque sont, eux, prisés par une clientèle qui a aussi évolué ces dernières années, le vendeur dans le sujet en tête de cet article assure, en substance, que "des gens vivant dans les pavillons se sentent menacés et les jeunes enfants à la sortie des classes".

Ces produits sont dangereux, mais surtout interdits. Et pourtant, de nombreux Français portent ces armes dans l’espace public en pensant être dans la légalité. "En France, le droit est clair : on n'a pas le droit de porter une arme, que ce soit une kalachnikov ou une bombe au poivre", rappelle Me Ilana Mrejen, avocate, dans le sujet en tête de cet article. "Si vous avez une bombe lacrymogène parce que vous habitez dans un quartier un peu chaud et que vous vous faites contrôler, vous êtes en garde à vue."

Certains vont encore plus loin et cherchent à se procurer des armes à feu. Le seul moyen légal, c’est d’obtenir un permis dans un centre de Tir sportif. Leur fréquentation a augmenté de 70% en dix ans.