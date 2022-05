ENQUÊTE - Tabac, alcool : ces publicités illégales qui pullulent sur les réseaux sociaux

La plupart du temps, ces contenus ne respectent pas la loi Evin de 1991 qui protège les jeunes de la publicité pour l’alcool et le tabac. Sur une vidéo que montre le reportage de TF1, des influenceuses se filment lors d’un voyage en Californie organisé par une grande marque de bières. "Le problème, c’est qu’on voit une marque d’alcool, dans une ambiance conviviale, et à aucun moment, on ne voit le message obligatoire pour les publicités ‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé’", explique Franck Lecas, responsable juridique du pôle loi Evin chez l’association Addictions France.

Ici, la simple invitation à ce voyage est considérée comme un partenariat. Contactée, l’entreprise se défend pourtant de toute rémunération ou obligation. "Les influenceurs conviés sont libres de participer ou non à ces évènements, de publier ou non des contenus sur place ou a posteriori", répond-elle. "On est dans l’exemple de l’hypocrisie des marques et des influenceurs. Là, on cherche à contourner la loi Evin", reprend Franck Lecas.