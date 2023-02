VIDÉO - Incivilités : ces gardiens d'immeubles peuvent dresser des PV

Comme Angélique, plus de 400 gardiens du plus grand bailleur social parisien, Paris Habitat, ont pris part à une expérimentation lancée en 2018. Ils peuvent ainsi verbaliser les résidents pour des contraventions et de délits pris sur le fait ou commis par un locataire qui a été identifié par la suite.

Les gardiens disposent jusqu'à cinq jours pour transmettre leur procès-verbal à la justice, qui décidera ensuite d'une éventuelle amende, pouvant aller de 35 euros, pour des ordures déposées devant votre porte, à 1500 euros si vous utilisez régulièrement l'électricité dans les parties communes. Mais il ne s'agit pas pour autant de remplacer les forces de l'ordre. "Ils ne sont pas là pour faire le travail de la police. Si c'est du délit, du trafic de drogue, ils n'ont pas à intervenir. Ils ne sont concernés que par les incivilités", insistait en 2019 Roger Madec, président de Paris Habitat, auprès de France Bleu.