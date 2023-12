"Le procédé est totalement illégal" : ces conducteurs qui fraudent pour récupérer leurs points

10,8 % des conducteurs français ont entre 0 et 10 points sur leur permis. Les stages de récupération de points permettent d’en récupérer quatre, et sur Internet, certains proposent, moyennant finance, de contourner illégalement cette étape. Regardez cette enquête de TF1.

Si le nombre de points sur votre permis de conduire approche dangereusement du zéro, une solution existe : participer à un stage de récupération de points, officiellement appelé stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cela peut être imposé par une décision judiciaire, ou de votre propre chef. En 2022, 23.682 stages de ce type ont été organisés en France, soit trois fois plus qu’en 2012, réunissant 344.245 stagiaires volontaires et 21.357 envoyés par la justice. Mais pour y prendre part, il faut du temps et de l’argent : 48 heures de présence, et 200 euros.

Pour obtenir quatre points, le maximum autorisé, et la précieuse attestation de suivi, certains sont prêts à tout. À Marseille, à l’Automobile club de Provence, l’un des 38 centres agréés que comptent les Bouches-du-Rhône, on refuse en effet nombre de stagiaires déterminés à frauder. "Il y en quelques uns qui tentent de dire 'est-ce que je vous paie, même plus cher, et est-ce que je peux ne pas venir ?" On leur dit non", témoigne, auprès de TF1, la secrétaire d’accueil Nicole Perin.

La procédure de la récupération de points est contrôlée par la préfecture. Ce qui n’empêche pas d’en faire un business sur Internet. "Notre mission : vous fournir des documents officiels authentiques et enregistrés sans assister à aucun examen au préalable", promet, par exemple, le site consulté par TF1. Au bout de la démarche, un interlocuteur nous propose, dans une messagerie instantanée, un stage fictif, avec attestation et points, contre 350 euros. "Vous ne risquez rien du tout. Nous ne faisons pas de faux, tout est déclaré", nous écrit-il, affirmant s’appuyer sur des contacts bien placés dans la profession.

Capture d'écran TF1

Des échanges que nous avons montrés à Me Ingrid Attal, avocat en droit routier au Barreau de Paris et vice-présidente de l'association 40 millions d'automobilistes. "Le procédé est totalement illégal, réagit-elle. L’automobiliste concerné n’y gagne rien. Il va peut-être gagner deux jours à ne pas réaliser ce stage mais les points ne seront pas comptabilisés, et il aura dépensé une somme beaucoup plus importante." Dit autrement : si la fraude est avérée, vous perdrez à la fois vos points et votre argent.

En 2021, Le Canard Enchaîné révélait, citant un courrier envoyé par les quatre syndicats des animateurs de stage à leurs adhérents, que "des milliers de conducteurs" avaient ainsi tenté de frauder, "pendant plus de cinq ans et, pour certains, plusieurs fois". "Le dirigeant du centre se contentait d’envoyer de fausses attestations en préfecture, après avoir contrefait les signatures de l’expert en sécurité routière et du psychologue censés assurer la formation", détaillait pour sa part le site Caradisiac. L’hebdomadaire satirique évoquait même un établissement du Val-de-Marne qui, en trois ans, aurait validé 2.900 faux stages. Résultat : la surveillance s’intensifie. La préfecture des Bouches-du-Rhône a mené 70 contrôles cette année.