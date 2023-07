ENQUÊTE - Patients "colis" et course à la rentabilité : les dérives des ambulanciers privés

Sirènes et gyrophares rendent les ambulanciers prioritaires. Mais certains y ont recours de manière injustifiée. "On leur met souvent la pression pour aller plus vite", explique un soignant face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "Les patients deviennent des colis" au motif du "rendement", poursuit-il.

Une course à la rentabilité source d’insécurité routière et d’accidents parfois mortels. Comme le 22 août 2022 à Lyon, lorsque les jeunes Iris et Warren sont morts alors qu'ils circulaient en trottinette électrique, fauchés par une ambulance privée. Son chauffeur n’avait plus que deux points sur son permis probatoire.

En 2021, 115 ambulances ont été impliquées dans des accidents, dont 9 ont été mortels. Les ambulanciers ont-ils tous les droits sur la route ? Pour comprendre, nous embarquons avec Jeremy. Ce matin-là, il prend en charge un patient sous dialyse. Il n’y a donc aucune urgence, mais d’autres types de transport nécessitent effectivement de rouler sirènes hurlantes. "Ça nous permet de mettre les avertisseurs lumineux et les avertisseurs sonores et de pouvoir rouler à une vitesse plus élevée", nous précise-t-il.