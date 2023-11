VIDÉO - Un cycliste passé à tabac par un automobiliste témoigne : "Je ne sors plus sans ma bombe lacrymogène"

L'automobiliste finit par prendre la fuite. Sous le choc et victime de contusions, Julien parvient à aller porter plainte. Le conducteur, identifié, a été entendu par les enquêteurs. Mais à l'heure actuelle, aucune procédure judiciaire n’a été enclenchée. Le cycliste, lui, se dit marqué à jamais par cet événement : "Je ne sors plus sans ma bombe lacrymogène. Jamais. Je fais toutes mes sorties avec parce que je n’ai pas envie de reprendre des coups comme ça. Malheureusement, si quelqu’un me refait la même chose, je le gazerai et je partirai."