VIDÉO - Réservation d’hôtel : les secrets du business de Booking.com

Une offre élargie et une machine commerciale bien rodée. C’est ce qu’a repéré cette experte en marketing. Pour inciter les clients à réserver, le site multiplie les alertes en rouge. Le géant du tourisme achète aussi des mots clés sur Internet. "Vous pouvez taper hôtel ou hébergement avec à peu près n’importe quelle ville de France et vous aurez un lien sponsorisé Booking qui va apparaître. On a juste tapé ‘hôtel Collioure’, on n’a pas fait de demande, on n’a pas mis de date, premier lien, c’est Booking. Donc 'hôtel Collioure', ils ont acheté ces mots clés là. Ils ont acheté certainement avec la meilleure enchère, donc ce sont eux qui payent le plus cher pour être sûrs d’apparaître en premier", affirme Laura Bokobza, fondatrice du cabinet LBK consulting.

Avant de réserver, un conseil : comparez les prix sur plusieurs sites. En ligne, les bons plans existent surtout pour des réservations de dernière minute. N’hésitez pas à téléphoner directement aux hôtels pour faire jouer la concurrence.