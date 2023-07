ENQUÊTE - Vacances tout compris : vraiment un bon plan ?

Farniente à la plage, buffet à volonté et animation pour toute la famille. Les hôtels tout compris, la promesse de pouvoir tout faire au même endroit sans dépenser le moindre centime supplémentaire. "L'insouciance total, juste penser aux enfants, aux vacances et ne rien faire" résume tout sourire un vacancier, venu à Hyères dans le Var. De nombreuses offres en France et à l'étranger, mais ces vacances sont-elles vraiment plus avantageuses ?