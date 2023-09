VIDÉO - Entrée en vigueur de la réforme des retraites : ces Français qui vont devoir partir plus tard que prévu

La réforme comprend aussi l'allongement à 43 ans dès 2027 de la durée de cotisation pour accéder au taux plein, l'extinction de la plupart des régimes spéciaux, et crée de nouveaux droits, concernant notamment le cumul emploi-retraite ou les carrières longues. Engagée pour "ramener le système à l'équilibre" d'ici 2030, cette réforme emblématique du second quinquennat d'Emmanuel Macron s'est heurtée à l'un des plus longs mouvements sociaux des dernières décennies.

Manifestations record, grèves, blocages, casserolades et cortèges sauvages ont rythmé l'hiver. Entre 1,28 et 3,5 millions de personnes ont défilé le 7 mars, au plus fort du mouvement. L'adoption de la réforme au Parlement, via le 49.3, n'a pas amélioré l'adhésion des Français majoritairement opposés au projet gouvernemental.