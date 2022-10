VIDÉO – Entrées de villes "moches" : le maire d’Orléans lance le combat

L’agglomération tente comme elle peut de changer le paysage. Un peu plus haut, une portion de la route vient d’être refaite. "On reprend tout l’espace public, on vire les poteaux EDF, les panneaux de publicité et on met des arbres à la place", poursuit Serge Grouard. Il en convient : il faudrait faire bien plus. Mais autour de la route, il s’agit d’espaces privés. Les terrains n’appartiennent ni à la ville, ni à l’agglomération. "Il faudrait au moins une centaine de millions d’euros pour tout racheter et tout reconstruire. C’est un minimum. Ça implique d’acquérir, d’acheter, donc ça implique qu’il y ait des vendeurs qui acceptent de vendre et là, ça prend des années", reprend le maire.