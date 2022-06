Éolienne en mer : le premier kilowatt français

L'énergie produite par les éoliennes passe d’abord par un poste électrique en mer, qui la transforme et l’envoie via des câbles sous-marins, puis souterrains, jusqu’à un poste électrique de raccordement. C’est là qu’elle part vers des lignes à haute tension qui les redirigent dans nos maisons. Les éoliennes offshores peuvent produire jusqu’à trois fois plus d'énergie que sur terre, grâce à leurs pales plus longues, 150 mètres au lieu de 80 ou 110. Et au vent plus puissant et plus régulier.