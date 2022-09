Éoliennes en mer, trop visibles à Saint-Nazaire ?

Cet été à Batz-sur-Mer, de nombreux touristes comme Marie-Françoise et Didier sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à voir au tant les 76 éoliennes en mer. "Ça fait plusieurs années qu'on vient là et quand je suis arrivée sur la plage, les premières choses que j'ai vues, ce sont les éoliennes" ; "Défigurer la nature, pour moi, ça me choque", témoigne le couple. Même les habitants ne pensaient pas qu'elles seraient aussi visibles à douze kilomètres du littoral.