VIDÉO - Leur tour menace de s'effondrer : des centaines d'habitants d'Epinay-sur-Seine évacués en urgence

Propriétaire d'un appartement depuis 31 ans, Monia à raconté à LCI "vivre un cauchemar." "On est en train de couler, et quand on dit 'au secours', on nous appuie la tête sous l'eau". "C'est toute une vie que nous mettons dans des cartons en 15 jours", a renchéri Daniel, lui aussi habitant de la tour. "On ne sait pas où aller."

"Je ne quitterai pas les lieux", a estimé Jamil. "Je vais dormir où ? Ma mère est là, elle a mal au dos, elle ne peut pas marcher. Il faut être des humains. Les animaux sont mieux traités que nous."

La situation financière de l'Obélisque est catastrophique : en avril, la dette cumulée s’élevait à près d’1,7 million d’euros. Selon Le Parisien, 40 % des propriétaires ne payaient plus leurs charges à cette date.