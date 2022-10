Epouvantix : Halloween chez les Gaulois

Faire peur, c'est comme faire rire. Et pour que ça marche à chaque fois, il faut du travail, une mécanique rigoureuse. C'est ce que vous allez découvrir dans les coulisses du plus gaulois des parcs d'attraction. Et il n'est pas question de ce rater. Cette période d'Halloween représente 20% du chiffre d'affaires annuel du parc. Alors comment terrifier des amateurs de sensations fortes au point de provoquer malaise, crise de larme et cauchemar chez les plus sensibles ?