Éric Cantona : ange ou démon ?

Il n’a jamais supporté le mépris, et il trouve que le pouvoir actuel est très méprisant, méprisant vis-à-vis du peuple, des Américains, des Russes, des Chinois. Et quand on réagit physiquement, pour eux, c’est de la violence. Eric Cantona, dit ce qu’il pense, et pense surtout ce qu’il dit, peut-être qu’il le dit un peu plus que les autres. Mais s’il disait tout ce qu’il pense, imaginez un peu !