VIDÉO - Les secrets des Français qui vivent plus longtemps, et en meilleure santé

Mais quel est donc le secret pour vieillir et garder la banane ? "Viande grillée, poisson, et un peu de fromage", selon une cliente du marché. Pour Michel, 67 ans, comme pour Marcel, 76 ans, ça chauffe. Ils vont deux heures par jour à la salle de sport. "J'ai commencé il y a 4 ans et je me porte beaucoup mieux maintenant", affirme Marcel. À moins que l'autre secret ne soit aussi l'amitié. Yolande et Denis misent sur celle-ci. "Le secret, c'est d'être bien entouré, d'avoir des amis, mais des vrais amis !". Alors, souhaitons-nous santé et bonheur, le plus longtemps possible !