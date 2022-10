Carburants : Elisabeth Borne annonce la prolongation de la remise "jusqu'à mi-novembre"

La sortie de crise toujours pas en vue. "Je confirme que la situation, du fait du week-end, s'est dégradée. On est un peu près à 30% des stations-services françaises qui ont un problème d'approvisionnement sur au moins un carburant", a déclaré dimanche Elisabeth Borne, au 20H de TF1. "C'est très différent en fonction des régions. Il y en a où c'est très tendu, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et d'autres où ça va mieux, comme dans les Hauts-de-France", précise-t-elle.