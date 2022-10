Et maintenant, des voitures volées sans effraction !

Cette technique frauduleuse a été utilisée dans plusieurs villes, notamment Paris, Lille, Lyon et Marseille. Après deux ans et demi d'enquête, les gendarmes ont démantelé la filière criminelle qui fournit le matériel informatique aux pirates. Le préjudice est estimé à près de trois millions d'euros. Les malfaiteurs risquent jusqu'à dix ans de prison pour vol en bande organisée et atteinte à un système de traitement automatisé de données. La parade absolue pour protéger votre voiture reste la bonne vieille canne antivol.