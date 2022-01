Et si les capteurs de CO2 dans les écoles avaient d'autres bénéfices pour les élèves au-delà du Covid-19 ?

"C'est une bonne initiative du gouvernement de donner 20 millions d'euros pour acheter des capteurs, mais un capteur seul ne sert à rien si on n'apprend pas à s'en servir", a plaidé Victor Hugo Espinosa. Pour cela, la fédération et Atmosud proposent "un support pédagogique, un accompagnement et le partage des données produites par leur capteur".