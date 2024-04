VIDÉO - États-Unis : le sauvetage héroïque de deux enfants tombés à l'eau par des étudiantes

Cinq étudiantes américaines, appartenant à la même sororité, ont réalisé un geste héroïque le 15 mars dernier. Elles sont parvenues à sauver deux garçons d'une voiture tombée à l'eau avec leur mère.

C'est un geste qui leur a valu de passer à la télévision. Aux États-Unis, cinq étudiantes appartenant à la même sororité de l'Université de Géorgie ont croisé le 15 mars dernier la route d'une famille en détresse, alors que sa voiture venait de tomber à l'eau. La mère de famille était parvenue à s'extraire du véhicule, contrairement à ses deux fils, et appelait à l'aide lorsque la voiture des jeunes femmes est passé par là. Appelant le 911, le numéro d'urgence américain, le petit groupe n'a pas hésité à se jeter à l'eau et à porter secours à la famille, comme le raconte ABC News.

"Chaque seconde comptait"

"Le temps passe vite. Cela faisait 4 ou 5 minutes… chaque seconde comptait", a ensuite raconté la mère de famille, elle aussi invitée sur le plateau d'ABC. Les cinq jeunes femmes ont alors réussi à atteindre le véhicule et à en sortir le fils aîné, avant de parvenir à sauver son petit frère et que l'une d'elles ne lui prodigue un massage cardiaque. "Nous ne savions pas du tout s'il allait survivre. Nous ne savions pas du tout s'il allait survivre et je me suis dit : 'C'est la seule chose que je sais faire et que je peux faire pour aider'. Je vais donc faire de mon mieux", a témoigné la jeune femme. Transportés à l'hôpital, les trois membres de la famille se portent bien.

Cet acte de bravoure a finalement été récompensé par le département de police de Sardis, dans le Mississippi, qui a décerné aux étudiantes le titre symbolique de députées honoraires du comté de Burke. "Nous avons été très émus. Nous pensons que vous devriez faire partie de nous. Nous voulions reconnaître vos actes héroïques et nous allons faire de vous des adjoints honoraires du comté de Burke aujourd'hui. Merci à tous d'avoir fait ce que vous avez fait", a communiqué le shérif Alfonzo Williams.