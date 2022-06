Été : gare aux noyades dans les piscines

Plus de 1 000 noyades accidentelles ont été recensées entre le 1er juin et le 31 août l'an dernier dans l'Hexagone. Parmi toutes ces noyades, 15% ont eu lieu dans des piscines. Il faut savoir qu'il y a une loi qui date de 2004, avec un décret de 2009, qui impose aux propriétaires de piscine privée de mettre en place un dispositif de sécurité. Le but étant de sécuriser le bassin.