Mais pourquoi les moustiques piquent-ils certaines personnes plus que d'autres ?

Nos odeurs sont constituées de molécules plus ou moins attractives qui se décuplent avec la transpiration. En analysant les réactions des moustiques à différentes senteurs, ces scientifiques ont trouvé celles qui les attiraient. Et attention, vous ne serez pas déçu du résultat. En tête des odeurs qui attirent le plus les moustiques : les chaussettes sales, comme le précise Laurent Dormont.

Les moustiques sont aussi attirés par l'air que l'on expire. Les femmes enceintes, les personnes en surpoids, celles qui font du sport ou qui boivent trop d'alcool expirent plus d'air et ont donc plus de chance de se faire piquer.