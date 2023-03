VIDÉO - "Être au bout du rouleau" : d'où vient cette expression ?

Votre journée paraît interminable. Ça vous est arrivé d'"être au bout du rouleau", une expression traduisant un déclin physique, moral ou financier. Mais quel est donc ce fameux rouleau ? D'où vient-il ? Bonnes questions.

À l'origine, l'expression faisait référence à un type de rouleau à manipuler avec délicatesse. Jadis, on utilisait un bâton de buis ou d’ivoire pour y enrouler des feuilles, écrites sur une seule face et collées bout à bout. Ces ancêtres du livre étaient appelés des rôles. Au théâtre aussi, les textes des acteurs médiévaux étaient écrits sur des rôles ou des rôlets, pour les petits dialogues. Quand le comédien arrivait au bout de son rôlet, il n'avait plus rien à lire ou à dire. Il était donc... au bout du rouleau, démuni face à une situation, ne sachant que dire et que faire.