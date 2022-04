Euromillions : si vous touchiez le jackpot, feriez-vous preuve de générosité ?

C’était il y a un an, quelque part, dans le Sud du pays. En jouant à l’EuroMillions, un retraité a une surprise énorme : il gagne la somme colossale de 200 millions d’euros. Et il y a encore plus surprenant : l’heureux gagnant décide tout simplement de donner la quasi-totalité des gains. Il transfère son argent à une fondation dédiée à la préservation de la planète.