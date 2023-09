EuroMillions : les Français sont-ils les plus chanceux du continent ?

Au total, le continent compte 553 gagnants du jackpot de l'EuroMillions depuis le tout premier tirage, en février 2004. On les appelle les "grands gagnants" EuroMillions. Or, d'après le site qui recense les dernières informations sur la loterie européenne, 125 de ces billets ont été achetés au Royaume-Uni. Ce qui fait de notre voisin d'Outre-Manche le pays le plus chanceux de ce tirage auquel participent neuf pays.