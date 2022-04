EuroMillions : un grand gagnant très généreux

Franchement, on se pose la question. Tout donner, est-ce que vous l'auriez fait ? Guy a choisi. Pour lui, "la priorité, aujourd'hui, est de sauver la planète (...) C'est une urgence absolue". Il vient de créer le fonds Anyama, qui porte le nom d'une ville de Côte d'Ivoire où il a vécu autrefois. Ce fonds financera des associations pour lutter contre la déforestation, pour préserver les espaces menacés et financer les aidants, les personnes qui prennent soin de leurs proches les plus vulnérables.