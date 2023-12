Tunnel sous la Manche : une grève surprise de quelques heures et une sérieuse pagaille

Une grève surprise a entraîné la fermeture totale du tunnel sous la Manche ce jeudi dans l’après-midi. Des milliers de voyageurs ont été bloqués. Les grévistes ont finalement eu gain de cause après plusieurs heures de négociations.

Ce sont les mêmes scènes de confusion jeudi après-midi à la gare de Saint-Pancras à Londres et à la gare du Nord à Paris. Tous les trains Eurostar, au départ de ces deux gares, ont été annulés, et les passagers, qui devaient fêter Noël à Londres, sont coincés. Ils ont reçu un message sur leur téléphone les invitant à décaler si possible leur trajet.

Cette année, ce n’est pas une grève de la SNCF qui a provoqué cette pagaille, mais une grève des salariés français de l’entreprise franco-britannique Gatelink, anciennement Eurotunnel. Dès la mi-journée jeudi, aucun train ne pouvait traverser la Manche, ni les voitures ou les camions. Ce qui a déclenché un embouteillage monstre à la frontière, côté anglais. Et à Calais, la route pour accéder au terminal a été fermée.

Une grève éclair liée aux primes de Noël

Les raisons de cette grève, c’est la prime de fin d’année. La direction proposait une prime de 1000 euros, les grévistes en réclamaient 3000 euros. Ils se sont sentis lésés alors que l'entreprise réalise d'excellents bénéfices en 2023.

Après plusieurs de négociations, la grève a été levée en début de soirée. "Le mouvement de crise sociale à Eurotunnel touche à sa fin" (...) L'activité du tunnel sous la Manche va reprendre ce soir", a déclaré Franck Herent, délégué FO, qui a lu un communiqué devant le siège à Coquelles (Pas-de-Calais). "Si les salariés de l'entreprise retournent à leur travail, c'est que les négociations que nous avons âprement menées au cours de la journée auprès de la direction générale ont été porteuses de résultats qui nous satisfont", a-t-il dit à l'issue d'une réunion avec la direction. "Cet accord permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires LeShuttle dès ce soir (jeudi) et demain (vendredi) des Eurostar" tandis que "les trains de fret ferroviaire pourront également reprendre leur trafic normal ce soir", a annoncé la direction d'Eurotunnel dans un communiqué. Selon Le Parisien, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a fait pression pour que la direction lâche du lest.

Contactée par l'AFP, la compagnie Eurostar, filiale de la SNCF, a indiqué qu'elle reprendrait ses rotations aux horaires normaux vendredi matin. Elle doit ajouter six trains supplémentaires de vendredi à dimanche.