Evacuer... ou pas, le dilemme des habitants

Pour trouver leur maison, il faut traverser la forêt brûlée. Ils ont vu le feu s'approcher, mais sont restés. Deux jours et deux nuits à abattre des arbres avec des amis pour sauver leur maison, leur entreprise et bien plus. "Je suis content de l'avoir fait", dit le propriétaire. Ensuite, ému, il pleure : "Je craque parce que je réalise que j'ai réussi à contenir et à garder ce que j'ai et que j'ai acquis". Une décision risquée, mais il le savait.