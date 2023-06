VIDÉO - Passer son permis de conduire dès 17 ans : vraie ou fausse bonne idée ?

Le créneau est maîtrisé. À 17 ans, Gabin se sent prêt à passer son permis de conduire. "Cela me permettrait déjà d'être plus autonome et de moins dépendre de mes parents. D'un point de vue de l'organisation et de la logistique, ce serait beaucoup plus facile pour moi et pour eux, avec leur activité", explique-t-il.