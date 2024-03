EXCLUSIF - Découvrez le site où sont entreposés les missiles nucléaires géants qui équipent les sous-marins français

C'est un site hautement stratégique situé dans le Finistère. Une équipe de TF1 a pu se rendre dans l'usine où se déroule l'assemblage final des missiles nucléaires français qui équipent les sous-marins. Leur taille est spectaculaire.

C'est un lieu qui ouvre rarement ses portes. Le 13H de TF1 a pu se rendre sur le site d'ArianeGroup, où sont assemblés et stockés les missiles nucléaires qui équipent les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin que possède la France. Un lieu situé près du site militaire de l'île longue, dans le Finistère, et dans lequel sont entreposés ces navires stratégiques de la dissuasion nucléaire. Jean-Jacques, directeur du site ArianeGroup, montre à nos équipes dans le reportage en tête de cet article les longs tubes gris situés dans l'atelier de stockage qui contient "les étages des missiles" et auxquels il ne manque que les têtes nucléaires.

Des engins d'une taille impressionnante : 12 mètres de long. Une fois totalement terminés, ils seront stockés en position verticale au sein du Terrible, du Vigilant, du Téméraire ou du Triomphant, les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin qui peuvent en contenir 16 chacun. Une puissance de feu qui représente, pour chacun d'entre eux, l'équivalent d'une centaine de fois la bombe atomique d'Hiroshima. Mais ces missiles n'ont pas vocation à être utilisés, car le principe de la dissuasion nucléaire, c'est bien de ne jamais recourir à cette arme.