Exclusif : Gabriel Attal, j'ai été harcelé à l'école

Gabriel Attal en a parlé aux conseillers d’éducation de son collège qui ont pris les choses au sérieux et l’élève avait fini par quitter l'établissement au bout de plusieurs mois. Son ascension fulgurante et sa nouvelle célébrité dans la politique ont nourri les rancœurs du harceleur qui s’en prend encore à lui et à son homosexualité sur les réseaux sociaux. À ce jour, le ministre de l’Éducation nationale reçoit des attaques antisémites.