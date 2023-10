VIDÉO - "On a gagné huit minutes" : Christian, l'un des héros de l'attaque au couteau d'Arras, témoigne

Son chef, Jacques Davoli, responsable des équipes d'entretien, se porte à son secours en récupérant la chaise et en se confrontant l'agresseur, avant de chuter à son tour, à la merci des coups de couteau. C'est ce dernier que l'on voit au sol sur les vidéos filmées par des élèves lors de l'attaque. "Il a pris ses dernières forces, il s'est levé, il reculait, il reculait et puis black out pour moi", poursuit Christian Berroyer, totalement sonné lors de la confrontation.

C'est un professeur qui a ensuite fait face à l'assaillant, avant l’arrivée des forces de l’ordre qui ont neutralisé ce dernier à l'aide d'un taser.