"Expertes à la Une" : retrouvez notre émission consacrée aux femmes dans les médias

Clarisse Agbégnénou, la judokate la plus titrée de France, est également présente en tant que marraine d'honneur de cette deuxième promotion. Elle explique participer à cette initiative car "il y a beaucoup de tabous, de choses non dites, de rêves brisés, pas réalisés". Il est en effet "important pour moi, qui suis allée chercher mes rêves, de les épauler et de dire que tout est possible avec de la confiance", estime la sportive, double médaillée d'or aux derniers JO de Tokyo.

Si les femmes sont toujours plus présentes dans les médias, il reste cependant encore du chemin. "Il y a une tendance positive : les chaines ont conscience maintenant qu'il est important de donner une juste part aux femmes à l'antenne. Souvent, on s'aperçoit que même si elles sont présentes en plateau, elles ne prennent pas la parole autant que les hommes", observe Carole Bienaimé Besse, membre du collège de l'Arcom, cette nouvelle autorité née de la fusion du CSA et d'Hadopi, reconnaissant que "la route est longue" mais "qu'on se rapproche des 52% d'année en année", la proportion de femmes dans la population.

Pour les encourager, les femmes ont-elles besoin de rôles modèles ? Audrey Crespo-Mara se penche également sur cette question avec, notamment, la journaliste politique Ruth Elkrief. Avant de donner la parole à de jeunes "expertes", dont la fondatrice de l'application Too Good To Go Lucie Basch.