VIDÉO - "Expertes à la Une" : un programme pour renforcer la représentativité des femmes expertes dans les rendez-vous d'information

Depuis plusieurs années, le groupe TF1, signataire de la charte "Pour les femmes dans les médias", mène une politique active en faveur de la parité femmes/hommes. Illustration de cet engagement, l’opération Expertes à la Une, lancée il y a trois ans, et dont la troisième promotion a été révélée mardi, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Nous vous proposons de revivre l’installation de cette promotion lors d’une conférence animée par Christelle Chiroux, Directrice adjointe de l’Info du groupe TF1, qui a eu lieu dans les locaux de TF1 mardi, en présence d’Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Rodolphe Belmer, Président directeur général de TF1 ou encore Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint Information du Groupe TF1.

Pendant toute une année, les 15 expertes de la nouvelle promotion, qui a pour marraine d’honneur l'écrivaine Dominique Bona, membre de l'Académie française, auront l'opportunité de bénéficier d'un programme de tutorat sous le parrainage/marrainage de journalistes, rédacteurs en chef et présentateurs des rédactions de TF1 et LCI, parmi lesquels Marie-Sophie Lacarrau, Darius Rochebin ou François Lenglet.

À la clé, un programme d'accompagnement complet et personnalisé tout au long de l'année pour :

- Travailler la visibilité des Expertes dans les médias avec des formations de social & personal branding, des ateliers de médiatraining et le référencement dans le répertoire Expertes.fr.

- Échanger avec des professionnels du monde des médias à travers des rencontres inspirantes ou des masterclass dédiées telles que "Pourquoi les femmes doivent prendre la parole ?".

- Favoriser le networking et mieux comprendre les enjeux médiatiques en bénéficiant de moments de partage privilégiés et en s'immergeant le temps d'une journée au sein de la Rédaction.