Exploitations agricoles : comment faciliter leur transmission ?

En réponse à la grève des agriculteurs, le gouvernement avait promis une loi. Elle doit notamment faciliter la transmission des exploitations, alors que 160.000 agriculteurs atteindront l'âge de la retraite dans les dix prochaines années.

Pascal, exploitant agricole à Vanxains (Dordogne), a 67 ans. Il pourrait déjà être à la retraite mais a décidé de retarder de plusieurs mois son départ pour aider son fils, Samy Beau, à reprendre la ferme familiale. Gérer cette transmission prend plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. En cause, des dizaines de documents administratifs à remplir, et des heures de stress.

Cela fait des mois que le père et son fils font appel à l'administration, à leur comptable, aux banques... Une tâche lourde qui devrait être allégée par la future loi d'orientation agricole du gouvernement. Bientôt, ils n'auront plus qu'un seul interlocuteur, leur Chambre d'agriculture. "Ce qui va relancer les installations demain, c'est le retour de la rentabilité sur les fermes", estime toutefois Samy Beau.

Luc Mesbah, céréalier en Haute-Garonne, est aussi de cet avis. Il incarne à lui seul la quatrième génération de l'exploitation familiale, mais depuis deux ans et demi, il vend son blé à perte. Alors selon lui, la priorité pour faciliter la transmission des exploitations est de pouvoir vendre plus cher sa production. Dans ces conditions, il est hors de question pour sa fille de lui succéder. "L'élément principal, c'est le revenu. Il faut que sur le renouvellement des générations, qu'on amène du revenu, (...) que les jeunes agriculteurs puissent avoir des conditions de vie décentes", souligne-t-il.

Pour simplifier les transmissions, le gouvernement prévoit de diminuer certaines charges pour les jeunes agriculteurs. En attendant, 40% des exploitants partiront à la retraite dans les six prochaines années.