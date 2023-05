VIDÉO - Face au harcèlement dans les transports, elles optent pour la "chemise de métro"

"N'oubliez pas votre chemise de métro. Une manière pour nous d'éviter les regards flippants", lance ainsi une TikTokeuse américaine, dans la vidéo en tête de cet article, tout en recouvrant son haut décolletée par une longue chemise blanche. Quand une autre reconnait à contrecœur : "On n'oublie pas sa chemise de métro. Ici à New-York où il fait 30°C, on a quand même besoin d'une chemise qui ne va pas avec notre tenue pour nous protéger des cinglés du métro !"

Il faut dire que ce phénomène prend de l'ampleur outre-Atlantique au moment où le mercure grimpe et où les tenues s'allègent, rapporte The Guardian. "C'est une façon de protéger ma sécurité en allant d'un point A à un point B", témoigne Claire Wenrick, une New-Yorkaise, auprès du quotidien britannique. "Je ne veux pas devenir une cible, aussi bizarre que cela puisse paraître", ajoute-t-elle, précisant : "J'aimerais ne pas avoir à en porter une, et être sûr de pouvoir porter ce que je veux. J'ai l'impression de revenir à un code vestimentaire du collège, mais à l'âge adulte".

Une autre habitante, Ajana Grove, 19 ans, l'assure : "Chaque fois que j'oublie ma chemise de métro, je le regrette instantanément et je pense à faire demi-tour." Et ce sentiment d'insécurité n'est pas propre aux États-Unis. Une influenceuse britannique, Sophie Milner, a récemment avoué sur ses réseaux sociaux avoir modifié sa manière de s'habiller dans les transports en commun, voire dans l’espace public en général. "Il y a tellement de tenues que je n’ai jamais portées, simplement parce que je savais que les gens me mettraient mal à l’aise si je les portais, que ce soit par des remarques ou des regards", regrette-t-elle.