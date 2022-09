Facture énergétique : la détresse des maraîchers

Les prix vont bientôt s’envoler. Sur les marchés, on se fait guère d’illusions. D’ici quelques semaines, certains fruits ou légumes vont forcément coûter beaucoup plus cher. Emmanuel Lefebvre, endivier de Bouvines (Nord), ne sait même pas s’il va récolter sa production. Dans le métier depuis plus de 30 ans, le prix de son électricité va être multiplié par neuf. Ça ferait plus d’un million d’euros au total. Et il ne rentre pas dans les critères pour bénéficier des aides de l’État.