VIDÉO - Faire un petit bout de jardin sur son balcon : le succès des "influenceurs du potager"

Avoir la main verte n'est pas donné à tout le monde. Mais pour progresser ou même débuter dans le jardinage, il est possible de suivre des "influenceurs du potager". Le 20H de TF1 est parti à la rencontre de Goran Puig, un jeune jardinier qui cartonne sur les réseaux sociaux.

Il y avait les influenceuses beauté, sport ou encore voyage. Désormais, place aux influenceurs du potager. Depuis quelques années, posséder des plants de tomates dans son jardin ou encore un pied de basilic sur son balcon est devenu tendance. De quoi donner des idées à certains, comme Goran Puig, jeune jardinier qui n'a qu'un seul objectif : démocratiser le jardinage pour le rendre accessible à tous.

"Tu vois ça, la ciboulette, cette aromatique incontournable que tu dois absolument avoir dans ton potager", lance-t-il sur une de ses vidéos TikTok. Actuellement, ce Drômois de 23 ans est l'un des jardiniers les plus connus sur Internet. Il est suivi par un million et demi de personnes sur les réseaux sociaux.

Des conseils et astuces pour avoir la main verte

Son contenu est simple : donner des conseils et des astuces à ceux pour qui, le jardinage n'est pas la qualité première : "Ça, c'est un plan de courgette et en ce mois d'avril, c'est la période idéale pour réaliser ton semi", explique-t-il à ses adonnés, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. Goran Puig n'est pas en manque d'idée. Notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer certaines herbes condimentaires : "Il va simplement falloir sélectionner une branche qui n'est pas en fleur. Sur cette même petite branche de romarin, on va pouvoir réaliser trois nouveaux plants. On coupe sous un nœud. On n'a plus qu'à les installer dans un terreau spécial semi", détaille le jardinier.

Le jeune Drômois prend aussi le temps de réaliser des vidéos afin de satisfaire ses internautes. Après avoir vu un commentaire sur l'un de ses contenus - "Hello, des conseils pour faire pousser des carottes, ça ne prend pas. Merci pour l'aide" -, Goran a pris en compte sa demande. "L'idée, c'est de faire une vidéo sur comment réussir son semi de carottes", explique le jeune influenceur du potager. Avant de rajouter : "Pour cela, on peut apporter du compost ou de la matière organique dans le trou de plantation".

Convaincu que le jardinage est accessible à tous, Goran Puig n'hésiter pas à vanter les mérites que peut avoir celui-ci : "Si tout le monde peut faire un petit bout de jardin, de plantation sur son balcon, la santé ira mieux, le bien-être psychologique ira mieux et l'écologie ira mieux finalement", défend le jeune homme. Si le jardinier figure parmi les plus connus, il existe aujourd'hui des dizaines d'influenceurs passionnés de jardinage et de plantes sur les réseaux sociaux.