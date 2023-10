VIDÉO - Faut-il interdire l'écriture inclusive ?

C'est une nouvelle écriture qui devait réduire les inégalités entre les genres féminin et masculin. Le but était de rendre les mots plus neutres à grand renfort de tirets ou de points médians. Et justement, sur ce point, les Français et Françaises sont partagés : "On a déjà assez de mal à parler en français. Moi, je suis pour l'orthographe normale" ; "J'utilise ce qu'on utilisait avant, ce qu'on a appris à l'école et ça me va très bien".