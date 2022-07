Faut-il interdire les feux d'artifice en raison de la sécheresse ?

Ce feu d'artifice est un plaisir pour la plupart des habitants. Mais vu la sécheresse actuelle, d'autres s'en seraient bien passé. Une histoire de point de vue qui divise de plus en plus les villages. Pour éviter les polémiques et ne prendre aucun risque, nombreuses sont les mairies en Provence qui ont choisi d'annuler les spectacles pyrotechniques cette année.