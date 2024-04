VIDÉO - Faut-il interdire les grèves SNCF pendant les vacances ?

Faut-il interdire les grèves pendant les vacances ou les jours fériés ? Une proposition de loi, visant à limiter le droit de grève sur des périodes précises, est examinée ce mardi au Sénat. Cette mesure peut-elle aboutir ?

La grève de Noël 2022, ou encore celle des vacances d’hiver cette année… des mobilisations quasi annuelles, souvent synonymes de grosses galères pour les voyageurs et difficiles à oublier. Hervé Marseille, sénateur centriste, a justement déposé une proposition de loi pour mieux encadrer ces mouvements sociaux. "Je crois que le droit de grève n’est pas menacé en France. En revanche, celui de circuler, il l’est. Et les Français en ont marre de rester sur les quais de gare lorsqu’ils ont besoin de circuler (…) Il faut mieux encadrer le droit de grève", a-t-il défendu au micro de TF1.

On tente de revenir sur le droit de grève qui est déjà très encadré chez nous. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière

Il propose donc de sanctuariser les heures de pointe lors des week-ends, de départs en vacances, des jours fériés ou lors des périodes d’élection et de grands événements. Le droit de grève pourrait alors être suspendu entre 6 h 30 et 9 h 30, puis entre 17h et 20h. Les jours concernés seraient limités à trente par an et sept jours consécutifs.

Est-ce une remise en cause des acquis sociaux ? "On tente de revenir sur le droit de grève qui est déjà très encadré chez nous, avec le service minimum depuis 2007 et à chaque fois qu'il y a grève, on dépose un préavis donc ça laisse le temps aux interlocuteurs sociaux de négocier", explique Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière.

Cette proposition a peu de chances d’aboutir, car le gouvernement s’y opposera. Sa crainte : une nouvelle colère sociale qui pourrait menacer les JO.