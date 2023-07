Faut-il obligatoirement clôturer sa piscine ? Le 20H vous répond

Je viens de faire installer une piscine dans mon jardin. Dois-je obligatoirement la clôturer ?

Non, vous avez le choix entre une clôture, une alarme, une bâche ou un abri, que vous êtes libre d'ailleurs d'installer vous-même. Il suffit que l'équipement en question soit simplement aux normes. Les professionnels doivent vous renseigner. Vous, vous avez l'obligation de sécuriser votre bassin à partir du moment où celui-ci est totalement ou partiellement enterré. En clair, les piscines hors sol et piscines gonflables ne sont pas concernées.

Les communes littorales doivent-elles impérativement proposer une zone de baignade surveillée ?

Non plus. En fait, quel que soit le lieu de baignade, les maires ont simplement deux obligations. D'abord celle de signaler les dangers potentiels par des panneaux d'affichage efficaces. Ensuite, organiser les secours en cas d'accident. Pour ce qui est de la surveillance des baigneurs, c'est à la discrétion des mairies et à leurs frais, puisque cela implique très souvent d'embaucher du personnel.