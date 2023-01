"Faut pas pousser mémé dans les orties" : mais d’où vient cette drôle d’expression ?

En fait, l’expression était jugée un peu sobre, un peu simple. "Mémé" et les "orties" ont donc été rajoutées pour ajouter un peu de piquant. Et à l’école de théâtre Les petits princes à Chamalières (Puy-de-Dôme), on adore ça. "C’est un peu irrévérencieux, mais c’est ce qu’il faut. Parce qu’une mémé poussée dans les orties qui se relève avec les fesses toutes rouges, en se grattant, c’est très drôle", sourit Emmanuelle Meurisse, la directrice.

L’expression est très française. Dans les autres pays, on se contente de dire "il ne faut pas pousser trop loin", comme dans la phrase anglaise "Don’t push it too far".