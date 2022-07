Fautes de français : les profs, nouvelles stars des réseaux sociaux

Maîtresse Adeline est une institutrice d'école primaire. Elle a un compte sur TikTok et Instagram spécialement dédié au français et aux grammaires. Étant donné le sujet, on a du mal à croire qu'elle cumule 1,7 millions d'abonnés sur TikTok et 1,4 million sur Instagram. Ce qui fait plus de trois millions en tout. Alors on se demande comment elle arrive à intéresser autant de monde pour des règles de français.